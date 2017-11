Hasbro hizo una oferta para adquirir a Mattel

Las acciones de Mattel subieron el viernes tras el cierre de la jornada bursátil debido a un reporte de que su rival Hasbro hizo una oferta de adquisición

Según el periódico The Wall Street Journal, que citó a personas enteradas del asunto sin identificarlas, Hasbro hizo tal propuesta recientemente. Hasbro afirmó que no hacía declaraciones sobre “rumores ni especulaciones”. Mattel no ha respondido a una solicitud de comentario.

Las compañías jugueteras, entre ellas Hasbro y Mattel, han tenido dificultades para vender sus productos a los niños de hoy, muchos de los cuales prefieren jugar con una tableta.

Mattel, con sede en El Segundo, California, ha registrado caídas en sus ingresos todos los años desde 2013, y sus acciones han perdido casi la mitad de su valor desde principios de 2017.

A Hasbro, con sede en Pawtucket, Rhode Island, le ha ido mejor después de comprar a Mattel los derechos de las muñecas “Princess” y “Frozen” de Disney a finales de 2014. Las acciones de Hasbro subieron 18% este año y la compañía tiene un valor de mercado de 11.000 millones de dólares, más del doble que Mattel.

Ambas compañías sufrieron un revés cuando la tienda minorista Toys R Us se declaró en bancarrota en septiembre. Hasbro y Mattel dijeron que habían reducido sus envíos a la operadora de las tiendas de juguetes antes de que ésta se declarara en quiebra, pero que colaboran con ella para que exhiba sus juguetes durante la temporada de fin de año.

Las acciones de Mattel Inc. subían 3,38 dólares, 23%, a 18 dólares en las operaciones bursátiles extendidas. Las de Hasbro Inc. ganaban 2,55 dólares, 2,8%, y alcanzaban los 94 dólares.

Agencias