Asaltan a participantes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El equipo Mercedes, que se encuentra en Sao Paulo participando en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, ha sobrevivido a un asalto a mano armada en el barrio de Interlagos, en las inmediaciones del circuito. El atacante se acercó a su minibús cuando acababa de abandonar el autódromo José Carlos Pace en la noche del viernes y disparó varias veces, amenazando a los miembros del equipo.

El campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, ha confirmado el ataque y los disparos, diciendo en un tuit que todos han salido ilesos del incidente. “Algunos de mi equipo anoche estaban retenidos con un fisil apuntándoles cuando salían del circuito aquí en Brasil. Se produjeron disparos, mientras que el fusil estaba junto a la cabeza de uno”.

This happens every single year here. F1 and the teams need to do more, there’s no excuse!

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 de noviembre de 2017