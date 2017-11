Sthefany Gutiérrez: Aún no me creo ser la nueva Miss Venezuela

Sthefany Gutiérrez, la nueva representante de la belleza nacional, expresó durante sus primeras declaraciones la mañana de este viernes 10 de noviembre, que aún no se cree haber resultado la ganadora del Miss Venezuela 2017.

“Aún no me lo creo que me digan Miss Venezuela, quizás por un tiempo sea Miss Venezuela, Sthefany quedará en segundo plano. Fui al Miss Venezuela a ganar, pero vivir, sentir que podía ganar era algo inexplicable”, manifestó la reina en entrevista en el programa Portada’s.

Afirmó que es muy devota a la Virgen del Valle. “Gracias a ella y gracias a Dios esta meta la pude cumplir, espero poder ir pronto a Nueva Esparta para rendirle mi ofrenda”.

También reveló que no es obsesiva por el orden. “Mi habitación es un poquito desordenada, no soy obsesiva por el orden, me quito los zapatos y los guardo al otro día”.

Panorama