La Orquesta Sinfónica de Venezuela apuesta por su Grammy Latino

Faltan pocos días para la XVIII entrega de los premios Grammy Latinos a celebrarse el 16 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y son varios los artistas venezolanos, quienes compiten en diferentes renglones.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV) buscará hacer historia al participar en una de las categorías más exigentes, debido al altísimo nivel musical que exige: “Mejor Álbum de Música Clásica”, por su participación en el disco “Textures from the North of South”, junto al afamado y laureado director surcoreano In-Hong Cha.

Esta grabación involucra a los experimentados Hildemaro Álvarez, como productor y a Dario Peñaloza, como ingeniero, conformando así entre todos un equipo soñado, que pudiera escribir una nueva página dorada del acontecer musical venezolano.

Esta es la segunda oportunidad en que la OSV es nominada al Grammy, en 2011 compitió en la misma categoría con una producción discográfica dirigida por el ucraniano Theodore Kuchar y que contenía un programa de música venezolana y latinoamericana.

Globovisión