Falcón: La MUD cumplió un ciclo y hay que retomar nuevas alianzas

El secretario General del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, manifestó este miércoles que “la mesa de la unidad democrática cumplió un ciclo y hay que retomar nuevas alianzas”.

Durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Falcón expresó que “la gente quiere verdadera unidad” para resolver los problemas del país, así “lo han declarado los distintos voceros de la extinta mesa de la unidad”.

El exgobernador de Lara indicó que “el problema del país no son los conflictos internos de la oposición (…) no ha habido reuniones con dirigencia de la MUD”.

Dijo que se debe generar una “unidad superior incluyente y activa, que no hayan prácticas sectarias”.

