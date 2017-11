Periodista colombiana Patricia Janiot renuncia a CNN después de casi 26 años

La periodista colombiana Patricia Janiot renunció este lunes a la cadena estadounidense CNNen Español, según anunció la propia periodista durante el noticiero que conduce y en una carta difundida a través de las redes sociales.

“He decidido aceptar una gran oportunidad para ampliar mis horizontes, con nuevos desafíos para mi carrera periodística”, afirmó Janiot

“Por casi 26 años la CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente la CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de la CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años”, agregó.

“Esas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas y son parte de mi esencia como persona y como periodista. Simplemente, la CNN me ha ayudado a ser mejor”, indicó la reconocida periodista.

Janiot, que conducía el noticiero Panorama mundial y se hizo célebre por sus entrevistas a grandes personajes, recordó también “las innumerables lecciones de vida, experiencias de trabajo, entrevistas memorables y coberturas de momentos históricos, entre otros, que son parte de un tesoro invaluable”.

Aunque no se confirmó su nuevo trabajo, según varios rumores, Janiot continuará su carrera en Univision.

Infobae