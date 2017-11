Hernández: Una cosa es no participar y otra sabotear las elecciones

Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, precisó que la decisión de no participar en las elecciones municipales tendrá implicaciones para cada organización política, pero aclara que cada grupo puede decidir libremente si acudir o no al evento. “Cada partido es libre de decidir si quiere o no participar, pero el mayor peso los llevarán ellos mismos porque perderán esa oportunidad de participación que es tan útil para el fortalecimiento de la democracia”, resaltó.

En entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda, por Unión Radio, subrayó que otro asunto es que las organizaciones intenten sabotear el derecho al voto de quienes sí desean participa. “Distinto es si se hace un llamado o exhortación a que de alguna manera se sabotee para que no vayan al proceso eleccionario”.

Destacó que el CNE no ha recibido “ninguna impugnación” que nos diga que el sistema electoral electrónico revela condiciones para un fraude. “Si tuvimos una solicitud por parte del candidato de Bolívar, Andrés Velásquez, quien presentó ante el CNE una impugnación. En cuanto tengamos la información se la daremos a la ciudadanía”.

La rectora del CNE insiste en que el sistema electoral venezolano es inviolable. “No hay soporte serio que diga que eso que está planteando la oposición es así, siembra la duda y eso es pésimo para sus electores porque generan una desconfianza tan grande y eso fue lo que sucedió en las regionales que hizo que muchos de sus candidatos no obtuvieran el triunfo porque sus partidarios no fueron a votar”.

Unión Radio