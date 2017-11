Todos los ganadores de la 48° edición de la prestigiosa Maratón de Nueva York

Los neoyorquinos demostraron su voluntad de resistir a las amenazas terroristas durante la más célebre Maratón del mundo, que se corrió bajo estrictas medidas de seguridad, cinco días después del primer atentado mortal en esta ciudad desde el 11 de septiembre de 2001.

Más de 50.000 participantes, llegados desde todos los rincones de Estados Unidos y del mundo entero, así como 2,5 millones de espectadores colmaron las calles de Nueva York.

Who’s going to make the first big move for the women?! #TCSNYCMarathon pic.twitter.com/j8Fx4CLBre

— TCS NYC Marathon (@nycmarathon) November 5, 2017