Sam Smith estrenó su nuevo álbum “The Thrill of It All”

El cantante británico Sam Smith regresó por completo a la música con su nuevo álbum The Thrill of It All. Aunque hace dos meses había lanzado al mercado su primer sencillo “Too good at goodbyes”, no había dado más detalles acerca de cuándo lanzaría su material completo.

El artista comentó que puso su alma y corazón en la creación de su nuevo trabajo discográfico.

“Primero que todo quiero darles las gracias. Gracias por ser pacientes y por darme el año pasado para escaparme en mis pensamientos y componer música tan libremente. Me siento muy rejuvenecido, tengo muchas historias que no puedo esperar para contarles. Los extraño desesperadamente y sueño con volver a cantar con ustedes”, expresó el cantante.

El Universal