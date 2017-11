Ramos Allup: Debemos fortalecer la imagen unitaria y procurar mejores condiciones electorales

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, ratificó que la posición de no participar en las elecciones municipales es la correcta, pues de haber concurrido, “se le estaría haciendo un flaco servicio a la lucha por mejorar las condiciones electorales”.

Dio por culminados los intercambios de declaraciones con Henrique Capriles, pues “la imagen que se transmite hacia afuera es muy mala con estos rifirrafes y estas confrontaciones entre dirigentes. Hemos tenido estos incidentes porque hemos tenido visiones distintas sobre un mismo hecho concreto.

Además, yo no veto a nadie ni creo que se debe segregar a ningún dirigente de la Oposición, independientemente de las diferencias personales. Todos debemos contribuir a fortalecer la imagen unitaria y trabajar para salir de este atolladero y procurar mejores condiciones electorales para participar”, enfatizando que la decisión de no concurrir a los comicios municipales fue la correcta, porque de lo contrario “se le estaría haciendo un flaco servicio a la lucha por mejorar las condiciones electorales”.

Con relación a la participación opositora en unas eventuales elecciones presidenciales, expresó que “eso es lo que tenemos que discutir todos, porque no puede ser solamente la decisión de un partido. Hemos dicho todos que no para participar ahora. Hemos dicho que no estamos participando porque las condiciones electorales empeoraron, no son ni siquiera las de las elecciones parlamentarias. Si nosotros creemos en el voto y queremos defenderlo realmente, tenemos que buscar condiciones para que ese voto sea eficiente”.

Sin embargo, y sobre la propuesta surgida de algunos partidos opositores de escoger “un líder y un candidato presidencial en elecciones primarias”, Ramos Allup afirmó que “es ilusorio que tú en unas elecciones primarias digas que vamos a escoger un líder, porque por más que tú escojas un candidato presidencial, ese no es el único líder”.

Globovisión