Ortega Díaz consignó recurso contra Arco Minero ante TSJ nombrado por la AN

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que el presidente de la República Nicolás Maduro, no debió dar la fecha de los comicios municipales que se realizarán en diciembre próximo, por no ser un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, entregó este jueves en Bogotá, Colombia, un recurso de nulidad ante los magistrados designados por la Asamblea Nacional (AN), contra el decreto de Arco Minero del Orinoco.

Ortega Díaz afirmó que “el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, en su afán de mantenerse en el poder y recibir oxígeno porque está ahogado, porque todo lo minero se lo han robado, ha hipotecado la nación”. Busca con este decreto “oficializar las estructuras mafiosas cívico-militar” e igualmente aprovechar los recursos naturales que existen en el estado Bolívar.

En ese sentido, aseguró que la población se encuentra en una situación de precariedad y el decreto solo la empeorará, puesto que “los indígenas se han visto atacados en su lugar de origen y la Constitución establece que el tema del Arco Minero debe ser consultado con los sectores que viven en las adyacencias”

En su opinión, la minería a cielo abierto, utilizando el cianuro como uno de los elementos indispensables para obtener oro, contamina las aguas y los suelos, causaría daños irreparables en los recursos naturales y puede generar enfermedades como “la malaria, cáncer en la piel, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, entre otras”.

Esto, en referencia al proyecto activado en febrero del 2016 por el Gobierno que forma parte de un plan para explotación de minerales estratégicos de la región, como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; y otros minerales.

Aunado a eso, solicitó que en cuanto los magistrados designados por el Parlamento aprueben el recurso, se le notifique a los Gobiernos y organizaciones que “estos convenios son ilegales y no tienen ningún soporte, porque no tienen la aprobación de la AN que es el poder que aprueba y tiene el control en las finanzas del país”. Sin embargo, garantizó que serán reconocidos cuando se restablezca el Estado de derecho, cuando se tenga una Venezuela con libertades.

Elecciones municipales

Con respecto a las elecciones municipales convocadas por la ANC y el Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestó como una decisión equivocada que Maduro haya dado la fecha de los comicios para el 10 de diciembre cuando no era su obligación, debido a que él no es parte ni representa al Poder Electoral.

Fuente: El Universal