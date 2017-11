Dudamel pide apoyo al gobierno para albergar el Suramericano sub 20

Con el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y del gobierno de Nicolás Maduro sería posible que Venezuela albergue el Campeonato Suramericano sub 20 de 2019, expresó el seleccionador de la Vinotinto absoluta y sub 20, Rafael Dudamel.

“Mi llamado sería a todo el mundo del fútbol en Venezuela a que nos aboquemos a esta solicitud, que podamos acoger el Suramericano sub 20, para que nuestros jugadores sientan el apoyo de todo la familia Vinotinto, de todo el país”, apuntó el estratega en una nota de prensa de la FVF.

Expresó que sería una buena oportunidad para demostrar el nivel de sus jugadores: “Hago un llamado especial al gobierno nacional, porque es una linda oportunidad de demostrar el apoyo al fútbol nacional como lo hace con otras disciplinas y que Venezuela pueda seguir brindándole al mundo demostraciones del gran nivel de sus deportistas”.

Dudamel, quien como técnico de la Vinotinto alcanzó el subcampeonato en el Suramericano sub 17 (Argentina 2013), un tercer puesto en el Suramericano sub 20 (Ecuador 2017) y el subcampeonato del Mundo sub 20 (República de Corea 2017), consideró que el país tiene la capacidad para organzar el torneo.

“Tenemos una estructura idónea para poder llevarlo adelante, con estadios que heredamos de la Copa América Venezuela 2007 y a los que hay que darles mucho uso para poder mantenerlos en estado óptimo. Llevaremos a la Conmebol nuestra firme intención de poder organizarlo”, sostuvo.

Argumentó que la realización del certamen juvenil en territorio patrio sería de gran ayuda para seguir avanzando el proyecto de la Vinotinto en los próximos cuatros años, el cual es acceder a la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Catar 2022 puede ser una realidad, no solamente por la calidad de nuestros jugadores, por la ilusión que tenemos todo el cuerpo técnico, dirigentes y el mundo del fútbol, también es una gran oportunidad para seguir mostrando que tenemos una buena estructura para organizar eventos internacionales, todas son demostraciones de un fútbol que quiere seguir evolucionando”, destacó.

