Sindicato de productores de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein

El sindicato de productores cinematográficos de Estados Unidos expulsó de por vida el lunes al exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein, asegurando que el acoso sexual no sería más tolerado en la organización.

La decisión se anunció casi cuatro semanas después del escándalo destapado por el diario New York Times y la revista The New Yorker, con denuncias de acoso sexual de más de 60 mujeres, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, y otras tantas de violaciones que el productor niega.

“En vista de la conducta ampliamente informada del señor Weinstien -alimentada con nuevos reportes hasta ahora- la junta nacional del sindicato de productores ha votado unánimemente por imponer una prohibición vitalicia al señor Weinstein, expulsándolo de manera definitiva de su membresía”, indicó un comunicado del sindicato PGA.

“Este paso sin precedentes es un reflejo de la seriedad con la que el gremio toma los numerosos señalamientos de décadas mala conducta del señor Weinstein. El acoso sexual no puede tolerarse más en nuestra industria o dentro de las filas del sindicato”.

El anuncio viene en medio de nuevas denuncias publicadas por el diario The New York Times este lunes.

Hope Exiner d’Amore acusó a Weinstein de violarla en un hotel en la década de 1970, según el diario, que también cita el caso de Cynthia Burr que dijo que la atacó en una reunión que terminó con sexo oral forzado en un pasillo.

Una tercera denuncia vino de Ashley Matthau, una bailarina con una pequeña parte de una de sus películas, quien dijo que el productor la empujó sobre una cama en 2004 y se masturbó sentado encima de ella.

El sábado, The New Yorker publicó una entrevista con la actriz Annabella Sciorra — nominada al Emmy por su papel en la aclamada serie “Los Sopranos”–, que dijo que en los 90 Weinstein se metió a la fuerza a su apartamento y la violó.

La semana pasada, segúnel Times, la actriz Dominique Huett introdujo una demanda en la que aseguró que en 2010 Weinstein le hizo sexo oral de manera forzada, mientras que Mimi Haleyi, una ex asistente de producción, dijo en una rueda de prensa en Nueva York que la atacó en 2006.

Las policías de Nueva York, Los Ángeles y Londres abrieron investigaciones criminales contra Weinstein, forzado además a salir de la presidencia y junta de su productora, The Weinstein Company.

