Ramos Allup: Acción Democrática no va a participar en las elecciones Municipales

El secretario general de Acción Democrática (AD), diputado Henry Ramos Allup señaló que el partido para el que milita siempre ha participado en todos los comicios pese a inhabilitaciones y situaciones adversas, “Siempre hemos defendido el voto”.

“Nuestra vía es electoral, quien les propongan otra salida no es preciso”, indicó.

Razón por la cual, informó que para estas elecciones no es viable participar “luego de las reuniones con los demás partidos políticos, tomamos la decisión de que no es viable participar”.

“En estas elecciones no vamos a participar”, reiteró en rueda de prensa.

Asimismo, dijo que hay algunas personas que sí se van a aspirar a un cargo político sin la autorización del partido para el que militan. “Que cada organización tome la decisión que bien desee”.

“Militante de Acción Democrática que participe tendrá el mismo tratamiento que los cuatro gobernadores, quedarán autoexcluídos del partido”, consideró.

Sobre una posible salida de Acción Democrática de la Unidad, manifestó que ningún partido se los ha pedido, “hemos conversado con todos los partidos, eso es indicio de que no quieren que nos vayamos”, incluyendo a Primero Justicia, partido para el que milita Henrique Capriles, vocero que pidió la salida de AD de la Mesa de la Unidad Democrática.

Por otra parte, recalcó que AD “no está lanzando candidatos en ninguna parte”, haciendo referencia a la repetición de las elecciones a la gobernación del estado Zulia que se llevarán a cabo el 10 de diciembre.

