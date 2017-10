Carnicerías continúan cerradas en la zona norte de Anzoátegui

Cerradas, así permanecieron por tercer día consecutivo las carnicerías de la zona norte del estado Anzoátegui, desde que la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde), regulara el precio de la carne a Bs. 44 mil el pasado jueves.

Según algunos comerciantes la medida de cierre responde a la falta del producto cárnico, ya que los proveedores no han distribuido el producto, pues indicaron que muchos no quieren surtir por las regulaciones.

“Si no tenemos mercancía que vender, no hay razón para mantener los comercios abiertos. Estamos a la espera. Nosotros somos los más perjudicados por no vender”, sentenció José Salcedo, quien tiene una carnicería en el centro de Barcelona.

Mediante un recorrido realizado por el equipo del diario Metropolitano, se pudo constatar que solamente un local estaba expendiendo carne y pollo en el centro de la ciudad capital.

Dicho establecimiento estaba ofertando la carne molida y bistec en 60 mil bolívares el kilo.

Entre tanto el kilo de pollo se estaba comercializando en Bs. 25 mil el kilo.

En el Mercado Municipal de Puerto La Cruz, todos los locales tenían las santamarías abajo.

Según algunos usuarios, los vendedores estarían escondiendo la mercancía para no verse obligados a vender al precio regulado.

“Cómo es posible que el jueves todos los locales estaban llenos de carne y pollo y después de darse a conocer la medida de regulación el rubro desapareció. Eso solo lo escondieron para venderlo después al precio que les dé la gana”, expresó Olivia Hurtado, una consultada.

Añadió que los pocos locales abiertos solo están vendiendo carne de cerdo que sobrepasa los 70 mil bolívares por kilo.

Algunos carniceros culparon a las fiscalizaciones de la Sundde por el cierre de varios mataderos de San Miguel y Clarines. “Desde que anunciaron las fiscalizaciones los mataderos cerraron y es que nadie quiere trabajar a pérdida y con esta medidas inconsultas los que van a perder somos nosotros los comerciantes y ganaderos. Porque los dueños de fincas simplemente se van a limitar a la cría de ganado porque no es rentable. Todos los insumos se están comprando fuera del país y cada día aumentan. Ese es el problema que deben atacar las autoridades”, dijo Oscar Gonzáles, comerciante.

Jesús Azócar