Karol G está ‘Unstoppable’ con su nuevo álbum

La artista urbana, Karol G, lanzó su tan esperado álbum ‘Unstoppable’, el cual incluye 13 canciones con colaboraciones de importantes artistas del genero urbano como Ozuna, Cosculluela, Kevin Roldan, Bad Bunny y Quavo.

El álbum fue producido por el colombiano y colaborador Ovy On The Drums y mezclado por Mosty y Jaycen, quienes han trabajado con J Balvin, Juanes, Rihanna y Wiz Khalifa.

Este nuevo trabajo es un ‘destape artístico’ de Karol G, quien ahora muestra una versatilidad interpretando distintos géneros de música.

El álbum incluye el éxito global ‘Ahora me llama’ junto a Bad Bunny, y el remix con Quavo del grupo Migos, el cual crece rápidamente en los charts globales y está en elTop 10 en la lista de Billboard Hot Latin Songs.

“Para mi este álbum es el resultado de años increíbles de experiencias, de conocimientos, de subidas y bajadas que me hicieron ver que solo la determinación iba a lograr ganar un espacio para mí en esta industria. En unas consigues lo que quieres, en otras no, pero siempre ganas. No existe nada que me pare. Estoy dispuesta a superar y a disfrutar lo que venga. Es mi ley, es mi norma. Tengo claro lo que quiero y que vengo unstoppable para conseguirlo todo”, dijo la artista.

Karol G estará de gira para el lanzamiento de su álbum empezando por Estados Unidos, continuando por Perú, República Dominicana, Colombia, México, España , Francia, Suecia y Suiza. Asimismo, paralelo a la gira tendrá firmas de autógrafos.

