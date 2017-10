Casetel alerta sobre posible colapso de las telecomunicaciones

La Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel) alertó sobre la posibilidad de un inminente colapso del sector, debido a la caída de la inversión para renovar, ampliar y mantener la plataforma tecnológica; así como a la falta de divisas, y la distorsión entre el costo de la generación del servicio y la facturación que cancela el usuario debido a las regulaciones oficiales.

“El usuario desconoce que está pagando el servicio de internet, telefonía fija, y celular, más barato del mundo; los precios son muy bajos. Los servicios de telecomunicaciones se deben ajustar porque podría haber un colapso por la falta de inversión”, se lee en un informe que sobre el tema elaboró Henkel García, director de la firma Econométrica.

En el estudio, se refleja que tomando en consideración la variación de precios de septiembre de 2015 al mes de agosto de 2017, “los precios en general, salarios y las tarifas de telecomunicaciones basadas en 100, no reportan dividendos”.

A este respecto, grafican que en este período se ha producido un incremento de 5.417% del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), frente a 2.762% de aumento del salario y 175% de ajuste en el sector de comunicaciones.

“Se evidencia que el sector está perdiendo e imposibilita la reinversión para adquirir nuevos equipos y mantener la sostenibilidad”, aseguran.

–El sector telecomunicaciones, con todas las regulaciones y los controles de precios, se ha puesto en una situación más vulnerable en comparación con otros sectores. Se dificulta la sostenibilidad del negocio, debido a todos los controles a los que está sometido, amplió García en su exposición.

Ricardo Martínez, presidente de Casetel, argumentó además que “el rezago en el ajuste supera los cinco años, a los que se suman dos sin variación de precios de las rentas básicas. Hoy por hoy, la distorsión es de tal magnitud que el análisis revela una conclusión clara para los usuarios: el aumento no implica mejoras en los servicios, pero sí, que los mismos se mantengan activos”, sostuvo.

Destacan que “de no haber cambios, la plataforma tecnológica sufrirá una mayor cantidad de fallas y serán más extendidas por el robo y el vandalismo. Con esta situación de ingresos, sin divisas no hay manera de reponer los equipos no hay inventario de equipos para reemplazar, no hay divisas para adquirir nuevos equipos”.

Consideran necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto porque “un colapso del sector de telecomunicaciones tendrá un efecto negativo relevante en el desarrollo de toda la actividad económica. Tendría un impacto en todo el sector productivo del país”.

Concluyen que “el gobierno nacional debe estar consciente, de que si se colapsan las telecomunicaciones, tendrán una consecuencias que ellos no están previendo, hasta políticamente puede perjudicarles gravemente. Se debe hacer una lucha férrea para que los cambios se den en el sector de las telecomunicaciones de Venezuela”, recomiendan.

Casetel, fundada hace 37 años, agrupa a todas las empresas que prestan servicios en telecomunicaciones como: telefonía fija, móvil, radio comunicaciones, mensajes de texto, internet, en lo que respecta el traspaso de datos de navegación, entre otras.

Fuente: El Universal