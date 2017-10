JJ Rendón: “A la MUD ya lo que le toca es la eutanasia”

Juan José Rendón, mejor conocido como JJ Rendón, sostuvo este lunes que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe reinventarse y darle paso a una nueva coalición y liderazgo.

“Ya es un coma retardado. Ya lo que le toca es la eutanasia. Debían abrirse a la sociedad, tener un plan único, dejar las agendas individuales de lado y convocar más a la ciudadanía”, expresó.

Rendón también indicó que la MUD debió escuchar más a sus críticos y plantearse una nueva forma y estructura de trabajo.

“Debieron entender el exilio, estar en muchos frentes a la vez, no descartar ningún mecanismo de lucha, y asumir que no estamos luchando contra un gobierno serio, sino contra una mafia. Las formas de lucha son diferentes cuando te enfrentas a un gobierno que no es legítimo”.

Las declaraciones las ofreció durante un programa en el canal CNN en español, en donde insistió en que la dirigencia opositora ha cometido reiterados errores.

Globovisión