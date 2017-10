Alfredo Díaz dice que gobierno le garantizó recursos a Nueva Esparta

El gobernador electo de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, fue recibido por el pueblo neoespartano en el Aeropuerto Internacional “General en Jefe Santiago Mariño”, luego de su juramentación en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como mandatario de la región insular.

“Aquí esta un pueblo feliz porque ha obtenido una victoria que costó lágrimas, sonrisas y hasta trasnochos. Este es el inicio de lo que queremos para Nueva Esparta y Venezuela. Me siento feliz, a pesar de los escollos que nos han puesto. El lunes fue un día difícil, pero la decisión que tomamos busca el crecimiento y desarrollo de Nueva Esparta”.

Recalcó que durante el encuentro con Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, los gobernadores adecos expusieron su malestar por cómo se dirige el país, lo que “generó incomodidad en ella pues sabe que era la verdad”.

“Le dijimos que a pesar de la victoria, hoy no nos seguimos reconociendo. Su victoria nosotros no la reconocemos y ellos no reconocen la nuestra, a lo que ella respondió: ‘tú estas aquí porque reconocemos tu victoria’. Ratificamos que nuestros principios y valores democráticos estarán siempre por encima en defensa de nuestra Venezuela. El acto de ayer fue de humildad. Salimos con la frente en alto y seguiremos luchando pero los espacios que hemos ganado; no los vamos a ceder”.

Díaz comentó que a pesar de la juramentación ante la ANC, hoy se juramentará ante el Consejo Legislativo a las cuatro de la tarde.

El gobernador se reunió con el vicepresidente Tareck El Aissami, quien se mostró presto a apoyarlo con recursos para la ejecución de obras que vayan en beneficio del desarrollo del estado.

Asimismo, en la reunión con el presidente Nicolás Maduro, le dijo que respetará las competencias del Gobierno regional, que son vulneradas por los que van de salida.

Globovisión