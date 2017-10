Jaua califica de argumento falaz decir que regionales fueron fraudulentas

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV- y ministro de educación, Elías Jaua, descartó que el reciente proceso electoral regional haya estado viciado. “Ese tema de las condiciones y el supuesto ventajismo se desmonta cuando en algunos estados la oposición gana con las mismas condiciones en la cuales ganaron los 18 compatriotas que el PSUV postuló”.

“Con esas condiciones la oposición ganó en Anzoátegui, Nueva Esparta, Zulia y Táchira, subrayó.

“Ese es un argumento falaz para seguir intentando enlodar la voluntad de un pueblo que salió a votar porque aquí hay una democracia y porque quiere paz y estabilidad”, precisó en entrevista a Carlos Croes en Televen.

Jaua destacó que la oposición y el oficialismo tienen las copias de las actas, el Consejo Nacional Electoral –CNE- tiene los originales, las papeletas del voto están en las cajas cuyo 100% va a ser auditado. “El que ganó ganó y eso va a ser verificado y constatado en la auditoria del 100%”.

Calificó de inaceptable la intromisión del Grupo de los 15 que considera que se debe revisar todo el proceso ante las múltiples irregularidades. “Venezuela es un país soberano e independiente”.

Jaua cuestiona que el Grupo de Lima ponga en duda las elecciones regionales luego de que los 4 gobernadores opositores que ganaron aceptaron su triunfo. “Cómo países extranjeros van a desconocer la propia opinión de quienes ganaron o perdieron”.

Al referirse al diálogo gobierno/oposición, Jaua ratificó que el gobierno siempre ha planteado propiciar condiciones políticas, sociales, económicas y de reconocimiento para ir a unas elecciones y que el pueblo decida. “El pueblo tiene derecho a ir a las presidenciales de 2018 condiciones de estabilidad y tranquilidad para tomar la mejor decisión que tiene que tomar, la democracia no es un pacto, nosotros no vamos a pactar, la ley de la democracia es la soberanía no es pactar”.

