Continúa exposición “Bergantín hecho arte” en el Centro Cultural Rosa Banús en Barcelona

“Bergantín hecho arte” es la primera muestra que se expone en la Galería Municipal Gregorio “Goyo” Torres del Centro Cultural Rosa Banús, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de la ciudad de Barcelona y que rinde homenaje al pueblo rural y cafetalero Bergantín, población que el pasado 29 de septiembre celebró las fiestas en honor a su patrono San Miguel.

La directora de Cultura de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar, Myriam Sesto, informó que la exposición inició ayer, 21 de octubre, y que estará abierta al público hasta el 20 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de 8:00am a 4:00pm.

“Hemos reunido a varios artistas plásticos y un fotógrafo de Bergantín para que se apropiaran de este espacio que desde su concepción, está dedicado al arte y a la conversación. Con la inauguración de los Centros Culturales Juana de Marín y Rosa Banús, el alcalde Guillermo Martínez ha demostrado la importancia que le ha dado a la cultura en la capital del estado Anzoátegui”, señaló Sesto.

La también Presidenta de Fundapatrimonio añadió que en el Centro Cultural Rosa Banús ya se están impartiendo clases de danza y pintura y destacó que próximamente la profesora Rosa Banús, iniciará una Coral. “Hemos tenido muy buena receptividad. La idea es captar gente joven, que se interesen en el arte y sean ellos quienes se apropien de estos espacios”.

Tierra cafetalera

En los pasillos de la Galería Municipal reposan hermosos lienzos y fotografías de 20 artistas plásticos, entre los que destacan: Auristela Ríos, Victoria Mata, Cristhian García, Mansaura Rodríguez, Naileh Barroso, Ángel Hernández, Ceferino Cabello, Anderson Vásquez, Julia Viñola, Paula Viñales, Jorge Velásquez, Jesús Barrios, Florencio Landaeta, Vladimir Moraima, María Canache, Germán Silva, Ángel Solano y el fotógrafo Endrit Arabia.

Pedro Barroyeta también formó parte de esta exhibición de arte y expresó su agradecimiento por la iniciativa del gobierno municipal de abrirle las puertas a la cultura

“No existía en Barcelona un ambiente como este. Se puede sentir una nueva etapa entre la cultura, se puede sentir la evolución en esta área. Es un ambiente agradable, apreciamos lo pulcro del montaje y la atmósfera de tranquilidad que se requiere al admirar piezas tan hermosas”, comentó el artista.

Por su parte, Adrián Castillo, mostró con orgullo sus cuadros, inspirados en las calles de Barcelona y el campo. Se describió como amante del arte.

“Trabajo desde hace muchos años en el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) adscrito a la Alcaldía de Barcelona, sin embargo, me he preparado en la pintura, tomando cursos. He participado en 86 muestras colectivas y eso me llena de orgullo, pero lo que más me satisface, es que hoy pueda mostrar mi talento es espacios locales, gracias al empeño que ha tenido el alcalde Guillermo Martínez en lograrlo”, señaló Castillo.

Talento en Barcelona

Durante la inauguración, los presentes pudieron admirar la destreza de Shantal Fuentes, una pequeña de 9 años que realizó un monólogo de Manuela Sáenz, lo que marcó el inicio de la exposición.

En medio de la muestra, también pudieron admirar el talento de Betty Cotua, quien protagonizó un performance de “Alegoría al Café”, dedicado a la preservación de la naturaleza para garantizar la vida de la tierra.

Con este tipo de actividades el Gobierno Revolucionario de Barcelona continúa fortaleciendo el arte en el municipio y reafirma lo expuesto por el alcalde Guillermo Martínez: No hay transformación urbana sin formación cultural. Las ciudades no se hacen de concreto, se hacen de ciudadanos que conocen su identidad.

