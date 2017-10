Taylor Swift lanzó su nueva canción Gorgeous

Horas después de alertar a los fanáticos en las redes sociales sobre una nueva canción, la ganadora del Grammy lanzó la versión completa de una canción titulada Gorgeous.

El tema perteneciente a su próximo disco: Reputation, seguramente hará que Swifties y los fanáticos de la música se muevan y canten. También es probable que los fanáticos pregunten: ¿de quién podría ser esto?

“Eres tan precioso/ No puedo decir nada en tu cara / Porque mira tu rostro / Y estoy tan furiosa”, canta. “Contigo por hacerme sentir de esta manera / Pero, ¿qué puedo decir? / Eres precioso”.

También generará la expectativa de su primer nuevo álbum desde 1989. Si bien los fanáticos han recibido un gusto con canciones que incluyen Look What You Made Me Do y ...Ready for It, todavía hay mucho misterio sobre lo que se presentará con todo el paquete que sale el 10 de noviembre a la venta.

Además de un nuevo álbum, Taylor se está preparando para algunos conciertos especiales justo a tiempo para las fiestas.

Se espera que la mujer que está detrás de grandes éxitos como Shake It Off, Bad Blood y Blank Space se presente en diciembre en Nueva York y Los Ángeles como parte de la gira iHeartRadio Jingle Ball.

También está perfeccionando la aplicación The Swift Life que está diseñada para ser un “lugar creativo, inclusivo y comunitario para que los usuarios se conecten mejor entre sí … y Taylor”.

Hasta entonces, los Swifties de todo el mundo están expresando su entusiasmo en las redes sociales. Y quién sabe, Taylor puede estar mirando y te invita a una de sus sesiones secretas antes de que se publique la reputación.

Fuente: E!