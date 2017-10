Prevenir es vivir: En tres años aumentó detección del cáncer de mama en un 10%

El cáncer de mama sigue ganando terreno en el país. Sin embargo, el trabajo de concientización que hacen los sectores de la salud durante todo el año, está dando resultado.

Según los oncólogos consultados, en los últimos tres años, solo ha habido un incremento del 10%, pues la preocupación de la mujer en realizarse una mamografía cada 12 meses como método de pesquisa es cada vez mayor.

El director de salud de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, Oscar Navas, comentó que el programa de “Barcelona te cuida las lolas”, impulsado en el 2016, sirvió para evaluar a 11 mil mujeres, lo que representa el 12% de la población atendida, de los cuales, 1.720 casos resultaron sospechosos.

Manifestó que actualmente cuentan con centros especializados como la Clínica de la Mujer, de los Trabajadores, Adulto Mayor, entre otras, donde realizan ecos mamarios, biopsias y ecos guiados de forma gratuita, para de esta manera, descongestionar el hospital universitario Dr. Luis Razetti.

Dijo que por estas facilidades, pudieron descartar y tratar las lesiones de las afectadas y solo 10 mujeres requirieron ser intervenidas quirúrgicamente y hacerles quimioterapias.

“Las mujeres ya no tienen la excusa de no cuidarse por los altos costos de los exámenes”, exclamó.

Asimismo, la vicepresidenta de esa institución, Vanessa Pérez, comentó que el diagnóstico precoz está dando resultado.

“Nos estamos centrando en la educación, prevención y detección. Damos ayuda hasta psicológica, pero cuando llegan al grado tres, que requieren operación, deben dirigirse al Razetti”, expresó.

En Anzoátegui se registran al menos 400 casos de càncer cada año

Desde el 2012 no se actualizan las cifras de pacientes con cáncer de mama ni mucho menos la tasa de mortalidad de los mismos.

El oncólogo, Licinio Vílchez, prevé que la incidencia de este cáncer está alrededor de 5.500 a 6.000 nuevos casos al año en Venezuela, de los cuales, al estado Anzoátegui le corresponden un aproximado de 400 pacientes.

Aseveró que la mayor incidencia aparece a partir de los 35 años de edad.

“La aparición antes de esta edad, si bien es cierto que es posible, no es frecuente. Las mujeres con cáncer de mama entre 20 y 35 años es muy baja”, enfatizó el experto.

Aunque refirió que las estadísticas sobre la mortalidad son muy malas, advirtió que estiman que este problema aumente en los próximos años debido a la incapacidad de acceder a los medicamentos en el país.

“La quimioterapia hoy en Venezuela se consigue de manera intermitente y parcial en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y en las farmacias de alto costo”, indicó.

Asimismo, manifestó que muchos de los fármacos escasean de manera parcial y otros, totalmente, como por ejemplo, la trastuzamab.

“Al buscarlo fuera del país se deben pagar en divisas y tomando en cuenta que la población solo puede acceder al dólar paralelo, los costos son impagables.

Por las nubes

Con el pasar de los meses, se incrementan cada vez más los precios de los tratamientos para el cáncer de mama.

En el sector privado, una cirugía oscila entre 15 y 30 millones de bolívares. Se conoció que la radioterapia, está alrededor de los 30 millones, mientras que los precios de la quimioterapia, oscila entre 50 y 100 millones de bolívares.

Entre los tratamientos para esta enfermedad, también está la hormonoterapia, el cual tiene un costo que ronda por los 40 mil a 600.000 mil bolívares mensuales, por cinco a 10 años.

Asimismo, se conoció que los estudios para descartar esta enfermedad, como la mamografía, está entre 120 y 180 mil bolívares, ir al médico a detectar alguna irregularidad, podría requerir hacerse una biopsia y ésta sale entre 3 y 4 millones.

El presidente del Colegio de médicos del estado Anzoátegui, Arquímedes Velásquez, comentó que la situación del país empeora los casos de los pacientes con esta enfermedad.

“Aparte que todo está sumamente costoso, no hay medicamentos en el hospital Luis Razetti, donde se supone que deben ser tratados de manera gratuita y no están atendiendo a ningún paciente porque no hay implementos. Los enfermos deben llevar absolutamente todo”, expresó.

Alertas para detectar el cáncer de mama

Más allá

■ En vista al progreso y aceptación que tuvo la jornada del año pasado, del 16 al 21 de octubre, en Barcelona se desplegará un equipo de más de 200 especialistas para atender a las mujeres de la ciudad capitalina, de cara al 19, Día Mundial del Cáncer de Mama.

■ “Barcelona te cuida las lolas renovadas”, va a abordar a 16.000 mujeres, tanto de la zona urbana como rural. Asimismo, se conoció que prevén atender a mujeres de otros municipios.

■ Según un reportaje publicado por El Universal, el pasado 11 de octubre, 1.700 mujeres en promedio fallecen al año en Venezuela víctimas del cáncer. La tasa de incidencia se ubica en 43.3 por cada 100 mil mujeres.

■ El cáncer de mama es considerado el segundo detonante de las muertes de las mujeres, además del cáncer más de la mitad de los mamógrafos de la red pública del país están fuera de servicio. Según Omar Arias, profesor de la UCV y físico médico, de 104 solo 40% se encuentran operativos.

Prevenir es vivir