Guatemala renueva por un año visa a comisionado de ONU

Guatemala renovó la visa diplomática al comisionado anticorrupción de la ONU, con el que ha mantenido diferencias en las últimas semanas por su trabajo en el país, y le pidió no intervenir en asuntos internos.

La cancillería guatemalteca informó el martes en una carta sobre la renovación de la visa al comisionado Iván Velázquez.

El gobierno no precisó la vigencia del visado, sin embargo, un funcionario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -que pidió no ser identificado como condición para comentar el caso- dijo a The Associated Press que sólo fue por un año, cuando siempre se le daba por dos años. Las autoridades no respondieron de inmediato a una solicitud de la AP para que comentaran sobre el cambio.

En la carta a Velázquez, el jefe de la CICIG, el gobierno de Guatemala también incluyó un “recordatorio” para el abogado colombiano de que tiene “la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”

Fuente: Globovisión