Netflix duplicó sus ganancias en 373,4 millones los primeros 9 meses del año

El proveedor de películas y series por internet, Netflix, duplicó su ganancia en los primeros nueve meses del año a 373,4 millones de dólares, más de lo que se contabilizó para el mismo periodo de 2016, gran parte de esto, se debe a sus nuevos suscriptores.

La firma estadounidense obtuvo una alza en las acciones de su empresa entre enero y septiembre de 0,84 dólares en comparación a los 0,27 dólares que logró en el ejercicio del año anterior, en donde sus ganancias fueron de 119,9 millones de dólares.

Dentro de sus actividades, Netflix destacó un incremento del 33 % en los ingresos procedentes del “streaming” a nivel mundial entre julio y septiembre, que se tradujeron en 2.875 millones para las arcas de la compañía.

Asimismo, Netflix indicó que la tecnología presente ha transformado su plataforma visual y su contenido, ocasionando de este modo que se lancen al mercado productos de “segunda edición” y lanzamientos de su propia autoría como “Stranger Things”, “Orange is the new black”, “House of cards” y “Narcos”, algunos de sus títulos más buscados.

La compañía también se pronunció con respecto a la subida de costos por material en formato 4k o HD e indicó que aquellos que posean su calidad estándar, se mantendrán sin cambios.

Fuente: Globovisión