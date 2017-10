Montaña rusa lo nuevo de Corina Smith

Este fin de semana, Corina Smith estuvo grabando el videoclip del que será su próximo sencillo Montaña Rusa. Tras el éxito de Completa, la artista venezolana no se detiene y trabaja desde ya en lo que será su nuevo single.

Montaña Rusa es un tema que escribió Corina junto al reconocido Mr. A On The Beat a mediados del 2016 y que estrenó en el programa Especial Con Ly Jonaitis. Sin embargo, no ha tenido mucha promoción, debido a que la cantante se ha enfocado en otros sencillos, pero ahora la intérprete promete lanzar el single por todo lo alto.

El videoclip fue grabado el pasado sábado en el Teatro de la Ópera de Maracay. Estuvo dirigido por sus amigos Nael y Justin y el papel protagónico masculino estuvo a cargo del joven Max Bracia.

#MontañaRusa otra canción nueva junto a @mraonthebeat p r o n t o 💛✏️ A post shared by Corina Smith (@corinasmith) on Apr 13, 2016 at 8:06am PDT

