Federer vence a Nadal y se corona en el Masters de Shanghai

Roger Federer amplió su racha de triunfos sobre Rafael Nadal de este año a cuatro partidos el domingo, luego de derrotar al español 6-4, 6-3 en la final del Masters de Shanghai.

El suizo, 19 veces ganador de grand slam, continúa detrás de Nadal 23-15 en su récord total de duelos frente a frente. Pero el domingo no enfrentó una sola situación de break point e inició y terminó el encuentro con rompimiento de servicio sobre el primer cabeza de serie.

“No sé cuáles eran mis expectativas al llegar”, declaró Federer. “Pensé que podría batallar al principio porque el partido de ayer terminó muy noche”.

“Para mi sorpresa, no me sentía nervioso antes del encuentro. Pienso que yo tenía bastante clara la manera en que quería jugar este partido. Arranqué muy bien y a partir de ahí me relajé”.

Globovisión