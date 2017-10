Millie Bobby Brown: “No tengo amigos y eso no tiene nada de malo”

Millie Bobby Brown, de 13 años de edad, se refirió a su experiencia en la exitosa serie de Netflix y cómo la producción ha cambiado su vida

la actriz de 13 años de edad que protagoniza Stranger Things, ha experimentado un alza notable de su fama. No solo mantiene su rol como “Eleven” en la producción de Netflix, sino que se ha convertido en un referente de moda pero el reconocimiento tiene sus consecuencias, aunque Brown no le vea un aspecto negativo.

En entrevista con el diario El País, la intérprete se refirió al éxito de la serie creada por los hermanos Duffer –que estrena su segunda temporada el 27 de octubre– y cómo esto ha cambiado su vida. “No me gusta pensar que haya sido para tanto… Creo que estoy más confundida y mi vida parece un caos, pero es increíble. No puedo creer el viaje en el que me he metido ni me imagino qué habría hecho sin la serie”, dijo.

Para Brown el momento más “surrealista” de su carrera fue cuando conoció a Leonardo DiCaprio. “Me dijo que le gustaba la serie. Fue una conversación de actor a actor. Y yo, como si nada, cuando era lo más raro que me había pasado en la vida”, sostuvo la actriz.

Ante la pregunta de si le contaba a sus amigos sus experiencias con famosos, Brown respondió: “Llevo cuatro años sin ir al colegio, estudio en casa, así que no tengo amigos y eso no tiene nada de malo. Al revés, mis colegas están en el set y no necesito a nadie más”.

Paralelo a su optimismo, Millie Bobby Brown ha protagonizado episodios en los que la fama le pasa la cuenta. En marzo canceló su aparición en el Collective Con de Florida porque necesitaba “descansar”.

En su paso por la Comic Con de Chile no asistió una de las jornadas por motivos personales.

Fuente: El Nacional