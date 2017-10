Producción de hortalizas se mantiene en 25% por falta de insumos

El vocero de la Red Socialista de Agroproductores, Campesinos y Pueblos Indígenas de Anzoátegui (Redsocampa), Gilberto Castillo, informó que desde hace tres meses no llegan insumos a las tiendas de Agropatria, sin embargo, los productores se mantienen esperanzados y yendo todos los lunes a hacer colas a esa tienda a ver si los surtieron con fertilizantes y limpia maíz.

Manifestó con preocupación que la siembra y producción de maíz, cebolla, tomate y ají dulce, se encuentra en un 25%.

“Actualmente se consiguen las semillas, más no los productos ni las maquinarias para sembrar, a diferencia de lo que pasó en el 2016”, dijo.

Refirió que en lo que respecta a los precios regulados de los fertilizantes y limpia maíz, son de 18.000 y 19.000, mientras que los revendedores toman ventaja del desabastecimiento y lo comercializan hasta en 80 mil bolívares.

“Y todas estas compras se tienen que hacer con efectivo, el cual no hay. Más de 20 mil campesinos tienen las manos en la cabeza porque no han podido sembrar en sus tierras fértiles, por lo que ahora no tienen trabajo ni qué vender”, dijo.

Recordó que este año sembraron solo en 250 hectáreas de la zona centro, lo que se traduce en el trabajo de 30 campesinos que fueron financiados por el Gobierno.

“Fueron los únicos que tuvieron oportunidad de sembrar, porque además de que le facilitaron las semillas, también le dieron los insumos, sin embargo, no fueron suficientes como para terminar de hacer el proceso en el transcurso de los 18 días de plantar”, comentó.

Añadió que la siembra de maíz de esas hectáreas pudiera estar en riesgo de pérdida, porque desde hace unos dos meses no se trata.

Victoria Anchieta