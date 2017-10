Motín en Polianzoátegui no dejó muertos ni heridos

En el retén del Centro Coordinación Policial de El Tigre, 115 reos del Pabellón A querían tomar el control de Pabellón C donde hay 10 detenidos, de acuerdo a lo informado por el director de ese cuerpo de seguridad, supervisor jefe Luís Figuera, la situación no pasó a mayor y no se registraron muertos ni heridos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer, presuntamente, a causa de la situación de hacinamiento en la que se encuentran los privados de libertad, quienes trataron de derribar una de las paredes.

Sin embargo la situación fue controlada por efectivos de Polianzoátegui en conjunto con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Policía Municipal y Guardia Nacional Bolivariana.

Se pudo conocer que el Defensor del Pueblo dialogó con los aprehendidos con quienes llegó a un acuerdo de paz y tranquilidad.

Por otro lado, indicó Figuera que en el Pabellón A, la mayoría de los reclusos procesados por homicidio, robo y secuestro, pidieron que se les ampliara el espacio. Propuesta que las autoridades aseguraron evaluarán.

Oficiales del CCP El Tigre procedieron a realizar una requisa en el Pabellón A, donde incautaron chuzos, machetes y cuchillos.

El supervisor jefe señaló que el retén tiene una población penal de 125 reos en situación de hacinamiento, pero destacó que fue el diálogo la clave de todo, “la violencia genera más violencia, durante más de 40 minutos estuvimos dialogando con ellos y logramos resolver la situación”.

Por otra parte, Figuera informó que en el sector Pueblo Nuevo Sur del municipio Simón Rodríguez capturaron a un presunto homicida identificado como Cristofer Fernández Gómez, de 27 años de edad.

Gianmárjori Martinez