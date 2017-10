Transporte público en zona norte colapsó y pasajeros lo pagan caro

El día a día de un ciudadano de a pie en la zona norte del estado Anzoátegui es cada vez más dramático.

Son pocos los autobuses que se encuentran operativos. Desde hace más de dos semanas esta situación se agudizó con la paralización del 78% de la flota de colectivos, según indicó Néstor Martínez, vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en Anzoátegui (Sutta).

En horas pico, el trabajo a media máquina de los 2 mil autobuses de los 6 mil que había en el eje, no se da abasto para cubrir la demanda.

De 7:00 de la mañana a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. las paradas están full.

Alejandra Ceballos, quien es uno de los tantos casos dramáticos que hay en la zona, se empuja con los demás usuarios para lograr montarse en un autobús, con la mitad del cuerpo afuera, poniendo en riesgo su vida, y solo con los brazos adentro de la unidad, agarrándose para no dejar huérfanos a sus dos hijos de 9 y 11 años de edad, se dirige así al trabajo o a su casa.

Esos dos menores de edad, a veces también tienen que tomar la decisión de si pasar más de tres horas en una parada aguantando las ganas de ir al baño, calor, hambre y otras penurias, para llegar a su casa en La Ponderosa, Barcelona, o ser asfixiados en un microbús por las 80 personas que intentan entrar en el reducido espacio.

Mientras tanto, los conductores de las unidades discuten con los pasajeros para que se acomoden en el pasillo o se bajen, pues los neumáticos que tienen más de dos años sin ser cambiados, no dan para más. Muchas veces no son del rin que necesita el vehículo y es notorio, pues el autobús está inclinado hacia el lado derecho, donde va el mayor peso de los pasajeros. Dan hasta la impresión de que se van a ir de un lado.

Nicodemus Zambrano, presidente de la Unión de Conductores de Autobuses y Carros de Alquiler (Upaca), una de las 92 líneas que hay en la zona norte y también la más grande por cubrir las ciudades de Barcelona-Puerto La Cruz por las avenida Intercomunal y Alterna, ha pedido en diversas oportunidades el incremento del pasaje urbano, pues en menos de un mes y medio, un caucho pasó de 600 mil bolívares a 6 millones de bolívares, dinero que podrían hacer en 30 días, montando a 2 mil personas diariamente y sin tocar un centavo de esa recaudación para si mismos. Esa, sería la manera de hacerse con dos cauchos.

El dirigente comentó que en vista a esta situación, los autobuseros dejaron de hacer las cinco vueltas diarias para realizar solo dos y luego guardar los buses.

Los vehículos piratas son los que han aprovechado esta situación, según expuso Zambrano, quienes cobran más de 350 bolívares por cubrir la mitad de la ruta, ya que los pasajeros que van de Barcelona a Puerto La Cruz, los bajan en el Crucero de Lechería, en el Complejo Polideportivo Simón Bolívar o en el mejor de los casos, en Pozuelos.

Choferes aseguran que en la zona no hay autoridad para solventar este problema, solo para establecer el precio del pasaje, que a su parecer, no está ajustado a la realidad inflacionaria.

Por el rosario de problemas ya expuesto, los conductores de declararon en paro técnico.

Transportistas aseguran que aunque Fontur hace jornadas a cielo abierto, no cubre la necesidad de los conductores, ni siquiera para reparar la mitad de la flota que está paralizada por falta de repuestos y neumáticos.

Ante todo este malestar por parte de los transportistas y pasajeros, el equipo reporteril del Diario Metropolitano trató de contactar al presidente de la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Urbano, Manuel Tocuyo, para saber acerca de los planes para resolver esta situación, pero este aseguró estar indispuesto para declarar. Así como tampoco se pudo conversar con el presidente de la Federación Bolivariana de Transporte del estado, Eusebio Chivico.

