Deyna Castellano es finalista del Premio Puskás

El premio otorgado por la Fifa al mejor gol del año anunció los 3 finalistas donde destaca la venezolana Deyna Castellano por la anotación realizada desde la línea de medio camino contra Camerún en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Jordan 2016.

Castellano se convierte en la segunda venezolana que obtiene esta nominación, luego que en el 2016 Daniuska Rodríguez estuviera igualmente entre los 3 mejores goles de ese año.

En esta edición Olivier Giroud y Oscarine Masuluke acompañan a la futbolista entre la lista de goles votados por cientos de miles de seguidores en todo el mundo.

Tras la primera ronda de votaciones concluida el lunes 9 de octubre, se ha iniciado una segunda fase informó la Fifa en un comunicado a través de su página web. El total de cada ronda de votación se sumará para decidir al ganador, que será coronado en la ceremonia de premiación a finales de este mes.

La votación permanecerá abierta hasta el día de la ceremonia de entrega de premios, el lunes 23 de octubre, con el ganador de la votación de los aficionados recibiendo su premio en el escenario en el histórico Palladium de Londres.

Deyna Castellanos de 18 años tambíen esta en el “top 3” al Premio The Best que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociación a la mejor jugadora del año.

Aqui puedes votar por la venezolana

OFFICIAL: Here are your #Puskas Award finalists!

Congrats @deynac18, @_OlivierGiroud_ & Oscarine Masuluke 👏

VOTE: https://t.co/zd4g8Fe4uB pic.twitter.com/Is6D7ww95R

— #FIFAU17WC 🇮🇳⚽️🏆 (@FIFAcom) October 9, 2017