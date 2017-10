Ninoska Vázquez en tierras asiáticas para representar a Venezuela en el Miss Earth 2017

Partiendo a tierras Filipinas con el corazón lleno de amor, esperanza y mucha fe. Hoy me llamo VENEZUELA y trabajaré día a día por representarlos de la mejor manera porque ustedes no merecen menos. Estamos unidos por un mismo sueño, regalarle a nuestra nación un nuevo título y demostrar que los venezolanos seguimos apostando y trabajando por la reconstrucción de nuestro país. Gracias a Dios y mi familia motores de mi vida, a la organización @missvenezuelaearth @princejuliocesar @alyzhenrich1 @ingannamonte por su paciencia, por confiar en mí, quererme y aceptarme con mis debilidades y resaltar mis fortalezas. A @giovannilagunaa @mejiaclarita por su sincera y dedicada amistad y a ustedes por tanto cariño y respaldo, gracias por formar este hermoso equipo conmigo. #vamoscontodo #arribavenezuela #somosvenezuela

