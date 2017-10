MUD exige al CNE difundir lista de candidatos que no participarán en las elecciones regionales

La coordinadora del Equipo Electoral de la Unidad Democrática, Liliana Hernández, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE), en nombre de la coalición opositora, informar a la población la lista de postulantes que renunciaron a participar en los comicios de gobernadores luego de no resultar ganadores en las primarias de la alianza.

Asimismo, instó al CNE cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE).

Hernández aseveró que las cuatro rectoras del Poder Comicial (Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio) están en la obligación de difundir las respectivas dimisiones y respetar los derechos fundamentales de la población.

De igual manera, resaltó que las renuncias de los candidatos fueron consignadas y recibidas hace más de una semana por parte del órgano máximo órgano del sufragio.

“Las renuncias son voluntarias, no se trata sí Tibisay las acepta o no. Las rectoras violan el art. 62 de la LOPE. No nos vamos a detener, tiene que levantarse un expediente por transgresión de los DDHH”, afirmó.

Asimismo, señaló que los diferentes canales del Estado están difundiendo una campaña de “desinformación” para “confundir” a los ciudadanos, ya que transmiten las listas de candidatos de la Unidad que se postularon en el CNE antes del proceso interno de la coalición, realizado el pasado 10 de septiembre.

“Ofrecen mala información no solo internamente sino al mundo para confundir, las rectoras tienen que informar a los electores que esos candidatos a los cuales se refieren renunciaron”, indicó.

En este contexto, aseguró que la MUD no se detendrá ante las presuntas “irregularidades” del CNE, quien a su juicio efectúa una “oferta engañosa” con el propósito de confundir a la ciudadanía al momento de ejercer su derecho al voto, para favorecer a los candidatos de Nicolás Maduro.

Fuente: Globovisión