Aerolíneas Argentinas eliminó vuelo a Caracas

Aerolíneas Argentinas informó oficialmente que por razones operativas decidió desprogramar su único vuelo semanal en la ruta Buenos Aires – Caracas.

“Aerolíneas Argentinas informa que, debido a razones operativas, ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que se operaba entre Buenos Aires y Caracas”, dice en un comunicado publicado en su página web.

La nota agrega que los pasajeros sin viajes iniciados podrán solicitar la devolución total de su boleto. Además, indica que se autorizará el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá con Aerolíneas Argentinas.

Expresa que a los pasajeros que ya iniciaron su viaje se les permitirá la devolución de 50% de la tarifa pagada. “Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado”.

También se les autorizará el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá con Aerolíneas Argentinas. Especifica que el tramo Bogotá-Caracas y viceversa, queda a cargo del pasajero.

Lista larga

Ya a comienzos de agosto la aerolínea decidió por precaución cancelar momentáneamente vuelos de la ruta Caracas-Buenos Aires.

Aunque en ese momento no se publicó ningún comunicado, Mario Dell’Acqua, presidente de la empresa, aseguró que habían decidido cancelar los vuelos porque el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, no estaba en las mejores condiciones.

“La decisión la tomé yo, basado en un informe que me hizo la Dirección de Seguridad Operacional porque realmente las condiciones de operación que tiene hoy Maiquetía no son aptas para que podamos ofrecer a nuestros pasajeros un vuelo seguro y confiable”, dijo en una entrevista con la emisora La Once Diez, de Buenos Aires, que fue replicada por varios medios en Venezuela.

Por razones de seguridad y por la asfixia que supone no poder repatriar sus dividendos debido al control de cambio vigente en el país, también decidió irse la aerolínea colombiana Avianca, dijeron fuentes ligadas al sector.

Además de Aerolíneas Argentinas y Avianca, Delta Air, Alitalia, GOL, Tiara Air, Lufthansa, Latam, Aeroméxico, Air Canada y United Airlines son otras aerolíneas agrupadas en la IATA que han decidido suspender operaciones en Venezuela desde el año 2013.

Fuente: El Nacional