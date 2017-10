Marc Anthony y Jennifer López, otra vez juntos

La recaudación se entregará a la Cruz Roja Americana, US Fund for UNICEF, Save the Children Federation, Feeding America y Habitat for Humanity International, entre otras organizaciones.

Marc Anthony y Jennifer López se han sumado además a la iniciativa del músico y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, que ha compuesto una canción, “Almost Like Praying”, en honor al país de origen de los tres, Puerto Rico, y que salió hoy al mercado.