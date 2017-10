Nacho se dio un “chapuzón” en una fuente de Caracas (VIDEO)

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, compartió este jueves 5 de octubre un video a través de su cuenta en instagram en el que aparece bañándose plácidamente en la icónica fuente del parque “Los Caobos” en Caracas.

En el post Nacho se encuentra acompañado de un grupo de niños, que según él, fueron quienes propiciaron esta travesura

“Que me disculpen los funcionarios que cuidan la zona, pero es que los niños me retaron. Trataré de no hacerlo de nuevo” escribió el cantante.

A pesar de la polémica que causó durante su último viaje a Venezuela, con su participación en las protestas que se generaron en el país y luego de que dijera que difícilmente volvería pronto, Nacho viajó a Caracas esta semana para cumplir con compromisos profesionales, y reunirse con amigos colegas de la música.

“Anoche llegué a Caracas después de mucho tiempo sin venir a mi país, decidí reencontrarme con viejos amigos con los que disfruto hacer música”, manifestó.

En su anterior publicación en instagram, Nacho mostró un adelanto del tema que compuso junto a Dj Luian, Mambo Kingz, y Bf “Bifi”, pidió a sus seguidores que compartieran el video y de acuerdo a la respuesta que éste reciba, lo convertirá en su próximo sencillo promocional.

Fuente: Panorama