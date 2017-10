Han robado 20 escuelas en el estado Anzoátegui

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinevma) en el estado Anzoátegui, Pedro Luis Rodríguez, denunció que durante las primeras tres semanas del año escolar 2017-2018, reportaron robos en hasta 20 centros educativos.

Rodríguez señaló que los delincuentes ingresan a los planteles para cargar con los alimentos que garantiza el Sistema de Alimentación Escolar (SAE), pero también aprovechan para llevarse las computadoras y equipos.

El sindicalista indicó que los municipios: Juan Antonio Sotillo, Simón Rodríguez y Simón Bolívar encabezan la lista con más escuelas y liceos robados en lo que va de este periodo.

El representante de Sinvema en la entidad cuestionó que los directivos de las instituciones afectadas no informan los delitos ocurridos a la Zona Educativa (ZE), por temor a represalias.

Señaló que esto impide que la organización pueda contabilizar cada uno de los hurtos.

“Lo peor de todo esto es que las autoridades no dicen nada, sino que les aseguran que todo está fino”, acusó el docente.

Sostuvo que entre los casos recientes se encuentra el de la unidad educativa Menca de Leoni, ubicada en El Tigre.

Arrasaron

Padres y representantes de la escuela El Eneal, localizada en el sector homónimo, denunciaron que durante el pasado fin de semana se robaron todos los alimentos otorgados por el SAE.

El jefe de Sinvema alegó que además de los insumos para preparar las comidas, se llevaron dos computadoras y hasta una poceta. “Arrasaron en El Eneal”, agregó Rodríguez.

Persisten fallas

“En las escuelas que no llegan los alimentos del SAE no se meten a robar porque eso es lo que buscan los malandros”, señaló el representante del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Pedro Luis Rodríguez al denunciar los delitos que reportan semanalmente en los centros educativos.

Rodríguez señaló que pese al inicio de las clases hace tres semanas, aún existen planteles que no han recibido los insumos necesarios. Mencionó que en los que llega dan “bollo con mantequilla o sopa de espagueti”.

El vocero del Sinvema también advirtió la pérdida de clases en la unidad educativa San Antonio, ubicada en la zona rural de Píritu. Explicó que realizan mejoras y tardan hasta tres meses lo que genera la pérdida del primer lapso.

Luis Fernando Yépez