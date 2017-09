Caribes de Anzoátegui realizo su primera práctica de cara al inicio de la LVBP

Caribes de Anzoátegui realizó en la mañana de este lunes su primera sesión de entrenamiento en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz de cara al inicio de la campaña 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Bajo la dirección técnica de los coachs Mike Álvarez, Tomas Pérez, Edgar Ramos y Freddy González los jugadores criollos de la novena aborigen comenzaron a afilar sus armas para la venidera zafra que arranca el martes 10 de octubre.

A las nueve de la mañana, con palabras de bienvenida del coach de pitcheo Mike Álvarez, se dio inicio al primer día de pretemporada con un total de 12 lanzadores, 2 receptores, 5 jugadores del cuadro y 4 jardineros, quienes saltaron al terreno de juego con la finalidad de optimizar sus condiciones.

Álvarez, quien regresa esta temporada como instructor de pitcheo, su séptima campaña con la tribu y décima segunda incursión en la pelota criolla, manifestó sus impresiones del la jornada de hoy. “Se concretó el primer día de practica con todo el plan establecido, tanto para lanzadores como los jugadores de posición, cumplimos los objetivos previstos, batearon los tres grupos, además de los ejercicios y acondicionamiento físico para los lanzadores. A partir de mañana debemos enfocarnos en jugadas de defensa y trabajos de bullpen para luego pasar a los juegos interescuadra”, expresó Álvarez quien está al mando de las practicas a la espera del arribo de Rouglas Odor previsto para el próximo día jueves 28.

Entre los peloteros que se reportaron a la primera jornada de entrenamiento se encuentran los lanzadores Yorfrank López, Jean Carlos Toledo y Ramón Rodríguez, los jugadores del cuadro Niuman Romero, Luis Jiménez y el jardinero Luis Domoromo.

“Mucha motivación y entusiasmo observe en este primer día, encontré un ambiente positivo y la presencia de jugadores de experiencia como Niuman Romero, Jean Toledo y Luis Jiménez con buenas condiciones físicas, sin duda sirve de estimulo para el resto del grupo. Estos primeros días de prácticas son de gran importancia para conocer el material que disponemos y para aprovechar el plan de trabajo necesario para el inicio de temporada” explicó el coach Tomas Pérez.

También asistieron al día inicial de entrenamientos los lanzadores Jonathan Torres, Luis Morales, Delio Martínez, José Chacin, Eliel Ramírez, Enmanuel Marcano y Henry Medina. Otros jugadores de posición que concurrieron fueron Keyder Aristigueta, Wilmer Pérez, Juan Hernández, Carlos Rodríguez, Carlos Romero, José González, Jesús Reyes y Matías Polanco. Y en condición de invitados los lanzadores Manuel Flores y Learvis Breto.

Niuman Romero quien busca en esta zafra convertirse en el tercer integrante de la novena oriental con más de 500 juegos, también dijo presente en la primera jornada de prácticas. “Si bien no participé en ninguna liga, no he dejado de entrenar, primero en Estados Unidos y luego aquí, buscando mantenerme en las mejores condiciones para el inicio de la campaña. Solo espero estar sano y fuera de lesiones para obtener resultados y ayudar al equipo a ganar”, expresó el capitán de la tribu.

Este martes a partir de las nueve de la mañana comenzará la segunda jornada de preparación de la novena aborigen en el Carrasquel.

Redacción