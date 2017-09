Unas 220 hectáreas de maíz se perderán por falta de fertilizantes

Por la falta de fertilizantes, maquinaria y productos para limpiar el maíz, el vocero de la Red Socialista de Agroproductores Campesinos y Pueblos Indígenas del estado Anzoátegui (Redsocampa) en la zona centro, Gilberto Castillo, informó que este año se perderán las 220 hectáreas que sembraron en la zona centro.

Aseveró que de los 17.000 campesinos que integran el gremio, solo 30 productores pudieron sembrar y dicho trabajo se perderá porque desde hace más de seis meses el Gobierno no surte las tiendas de Agropatria.

“Así no podemos avanzar, ni siquiera tenemos una máquina para preparar la tierra”, manifestó de forma desesperanzada.

Explicó que luego de sembrar las semillas, a los 20 días se le tiene que echar fertilizante y otros productos que no tienen. “Si esto no se hace, el maíz no va a crecer como se debe y ya es un alimento perdido. Así no se puede comercializar”, dijo.

Refirió que Anzoátegui tiene para explotar 80.000 hectáreas, pero los campesinos solos no tienen con qué trabajarlas.

Victoria Anchieta