Ramos Allup: Gobierno usa el diálogo para desmotivar

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup,reveló que su partido no es adepto a la idea de reunirse con el Gobierno nacional antes de las elecciones regionales, ya que “está utilizando el diálogo como disuasivo para que la gente se decepcione, se deprima, se desmotive y no vaya a votar”.

El dirigente socialdemócrata señaló que la sociedad internacional está presionando para que se dé una conversación entre la oposición y el Gobierno nacional, pero consideró que ésta no debe darse sin garantías.

Ramos Allup informó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres “está conformando un grupo de países y cancilleres que eventualmente serían elegidos, unos por el Gobierno y otros por la oposición, para que sean garantes de una eventual conversación que no se ha producido”.

Acusaciones

Henry Ramos Allup instó a los dirigentes del Gobierno a presentar las pruebas sobre las reuniones que aseguran se sostuvieron anteriormente. “La última vez que me reuní con alguien del régimen fue con el mismo Maduro cuando fue a la Asamblea Nacional a rendir su mensaje, y el país sabe lo que él dijo en 3 horas y media y lo que yo le respondí en 32 minutos”, recordó.

Insistió en que la oposición no puede dejarse chantajear por sectores radicalizados de parte y parte que dinamitan el entendimiento: “Yo estoy convencido de que los que no quieran una solución pacífica al conflicto venezolano y no quieran una solución electoral, que es la que estamos empujando, están trabajando para el gobierno dándoselas de pseudo-oposición”.

El político opositor se encontraba en un recorrido por la isla de Margarita (estado Nueva Esparta), en donde realizó un acto público en Porlamar junto al candidato de la Unidad a la gobernación, Alfredo Díaz, donde aseguró que el porcentaje de participación ante los próximos electorales sigue en ascenso, y ya se encuentra alrededor del 65%. Desde la tribuna reiteró su llamado a la participación electoral: “Para rescatar esta desgracia hay que ganar no 1 ni 2, sino las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías”.

Globovisión