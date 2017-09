Ramos: Pretenden amarrar a los nuevos gobernadores de los Consejos Legislativos

El Secretario General Nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se reunió este miércoles con representantes de la Unidad en el estado Nueva Esparta.

Explicó que no se ha respetado el principio de certidumbre electoral y esto se evidenció en la falta de un cronograma. “Las elecciones de gobernadores debieron celebrarse el año pasado y dejaron por fuera a los Consejos Legislativos Regionales; el Gobierno piensa que si gana la oposición van a dejar al Consejo Legislativo Regional viejos para amarrar a los gobernadores pero no será así, no se podrán oponer a la fuerza de la voluntad popular”.

Ramos aseguró que no les preocupa el resultado electoral en la entidad porque la disposición de las personas es de votar el 15 de octubre.

Fuente: Unión Radio