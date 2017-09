Conoce qué actor venezolano será el primero en trabajar para Disney Channel Latinoamérica

Esteban Velásquez es uno de los miles de jóvenes que decidió salir de Venezuela a buscar nuevas oportunidades. El destino de este oriental de 25 años, nacido en la isla de Margarita, fue Argentina, nación que le abrió las puertas y le ha brindado muchas oportunidades.

La perseverancia de este joven actor, cantante y bailarín, rindió frutos ya que desde ahora es parte del elenco de la serie “Soy Luna” transmitida por Disney Channel y grabada en Argentina, convirtiéndose en el primer venezolano en llegar a las pantallas de este canal.

La información la dio a conocer el propio actor a través de su cuenta de Instagram en donde escribió: “Hoy escribo estas palabras con lágrimas en mis ojos de tanta emoción que no me cabe en el pecho, aún me siento en una nube, aún creo que es un sueño, pero la verdad es que todo es muy real”.

“Hoy formalmente puedo gritar a los cuatro vientos y agradecer a la vida por darme la oportunidad de ser el primer actor venezolano en trabajar para Disney Channel Latinoamérica”, escribió el margariteño.

Velasquez inició su carrera en Nueva Esparta donde resaltó como animador y cantante. En 2007 participó como actor en la serie “Somos Tu y Yo” transmitida por Venevisión mientras que en 2012 participó en “Yo Sí Canto” del programa Sábado Sensacional transmitida por el mismo canal.

Fuente: Globovisión