Alcaldía de Barcelona promueve valores de prevención en los más pequeños

Con el objetivo seguir fomentando la formación de ciudadanos libres de vicios en la ciudad de Barcelona, la Oficina Nacional Antidrogas del municipio Simón Bolívar dio la bienvenida a los niños de primaria al año escolar 2017-2018 de la Unidad Educativa Eulalia Buroz, con una serie de conversatorios instructivos.

El encuentro realizado la mañana de este martes con estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 6to grado de primaria, fue organizado de manera articulada con entes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Policía Municipal Simón Bolívar (Polibolívar).

“Estamos asistiendo a las escuelas para darle la bienvenida a los niños que se incorporan a este nuevo año escolar, dándole un mensaje de prevención para el consumo indebido de drogas. Tenemos como meta visitar 120 colegios y Bases de Misiones de la ciudad de Barcelona”, así lo informó Johanna Manaricuto Directora de la Oficina Nacional Antidrogas Municipal (ONA).

Además los niños disfrutaron de una demostración de caninos entrenados en búsqueda y detección de drogas, por parte del comando Nacional Bolivariano Antidrogas.

“Vistamos las instituciones educativas con el fin de orientar a nuestros jóvenes en el marco del Plan el Guardia Va a la Escuela, tenemos previsto visitar 5 instituciones diarias con objetivo de promover la convivencia y el respeto a los símbolos patrios, el realce de los valores, deberes y derechos para la convivencia con los ciudadanos”. Resaltó el Teniente Coronel Darwin Seijas, comandante regional de inteligencia antidroga N° 52 del estado Anzoátegui.

Seijas enfatizó que la campaña “La Guardia Va a la Escuela” del Comando Nacional Antidrogas, se realiza cumpliendo instrucciones del MG. Sergio Rivero Marcano, Cmdte Gral de la GNB y siguiendo los lineamientos del GB. Arturo Olivar Moreno; Cmdte. Nacional Antidrogas.

Por su parte la directora de la ONA indicó que más de 20 mil niños serán beneficiados con los diversos conversatorios y talleres que se dictarán en las distintas instituciones públicas de la ciudad capital, estas actividades son en pro de formar jóvenes de mente y cuerpo sano.

Yulianny Salazar de 11 años de edad, estudiante de la esta institución, comentó sentirse muy contenta con la charla “Es importante este tipo de formación, nos ayuda a no intentar consumir drogas, eso no lleva al mal camino, al fracaso y no podríamos tener un buen futuro. Todos los niños venimos a estudiar y ser personas de bien en la vida”.

