Con dotación escolar inició periodo educativo 2017-2018 Barcelona

Con el objetivo de fortalecer la educación como elemento de transformación ciudadana y construcción de la patria, la alcaldía del municipio Simón Bolívar inauguró la mañana de este lunes el Simoncito “Creación la Ponderosa II”, ubicado en el populoso sector de la ciudad capital, dando inicio al año escolar 2017- 2018.

En el plantel educativo previamente entregado a la comunidad el pasado 1 de julio, los niños recibieron por parte del alcalde de Barcelona Guillermo Martínez Vílchez, la Viceministra de Educación media, Nancy Ortuño, el Gobernador de Anzoátegui Nelson Moreno, y la autoridad única de educación del estado, Carmen Castillo, dotación de uniformes, morrales y útiles escolares.

El mandatario local, informó que el centro educativo que beneficiará a 114 niños de 0 a 5 años de edad, marcará el empoderamiento como elemento para impulsar las políticas sociales y de inclusión en pro de fortalecer la formación de ciudadanos, “una de las prioridades de nuestro gobierno es la formación de nuestros niños y seguimos avanzando en espacios para que crezcan en valores, cultura y educación”.

Yudid León, habitante del sector la Ponderosa, agradeció por el proyecto que realizó el alcalde Guillermo Martínez, expresando que el plantel educativo garantizará un mejor futuro para los niños de la ciudad, “muchas madres no contaban con los recursos para comprarle a sus niños los útiles y uniformes escolares, y hoy gracias a la gestión de nuestro alcalde podemos decir que estamos cumpliendo un sueño para nuestros pequeños”

La obra que se ejecutó con una inversión de 501 millones de bolívares, con materiales aportados por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), se complementará con un programa de alimentación para ofrecer a los niños una vida saludable.

Plan 100% escolaridad

La directora del Plan 100 % Escolaridad, Ufracina Belmonte, expresó que hasta la fecha se ha logrado reinsertar un total de 1.186 niños y niñas de diferentes sectores populares del municipio Simón Bolívar al sistema educativo.

Belmonte manifestó que este plan es único en todo el país, y sus logros son resultados de la participación de toda la ciudadanía, junto al objetivo del alcalde de Barcelona por continuar avanzando con la construcción de nuevos centros educativos que alberguen y den acceso a la educación a más niños, niñas y adolescentes del municipio Simón Bolívar.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a tener sentido de pertenencia, “contamos con que la comunidad cuide sus espacios, ya que esta infraestructura no las tienen otras parroquias, nuestro alcalde hace las obras y si la comunidad no lo toma con sentido de pertenencia, no hacemos nada, esto es para nuestros niños y es nuestro deber velar por su futuro”.

Por otra parte el alcalde Martínez añadió que continuará trabajando para consolidar un futuro para los más pequeños, “con la construcción de nuevos centros educativos daremos acceso a la educación de más niños, niñas y adolescentes del municipio Simón Bolívar, porque son ellos los pilares fundamentales en la creación de la Barcelona del futuro”.

Redacción