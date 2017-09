Delta Air realizó su último vuelo desde Venezuela este sábado

La aerolínea estadounidense Delta Air realizó este sábado su último vuelo desde Venezuela hasta Estados Unidos.

Con banderas de Venezuela y carteles que rezaban “La libertad es el oxígeno del alma. Esperamos regresar” el personal y tripulación de la aerolínea dejó el aeropuerto de Maiquetía con destino Atlanta.

Delta se suma a nueve aerolíneas que han dejado de trabajar en el país, entre las que destacan Avianca, Alitalia, GOL, Aeroméxico, Lufthansa, entre otras.

Effective Sept. 16, 2017, Delta will suspend its Saturday-only service between Caracas and Atlanta. (1/2) *TJW

— Delta (@Delta) July 27, 2017