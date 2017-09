La aspirante a Miss Universo que sorprende a todos por sus increíbles lunares

Tras haberse presentado al casting, Evita está esperando respuesta de Miss Universo Malasia, cosa que Elle Malasia indica que sucederá pronto. “La belleza no es solo lo que hay en el exterior, no es alguien con la cara perfecta o el cuerpo perfecto”, dice Evita cuando le preguntan por su definición de belleza. “La belleza es quién eres como persona y cómo te quieres a ti mismo. No tiene nada que ver con la perfección”. Si eso no es la respuesta de una ganadora del concurso, no sé qué puede serlo.

Agencias