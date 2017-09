El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido comunicó que en República Dominicana no hubo diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición sino encuentros exploratorios, “la exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación (…) en República Dominicana solo hemos planteado nuestra agenda y no vamos a responder a la agenda de otros”.

Agregó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sólo se enfocará en las aspiraciones del pueblo venezolano, “la necesidad de que se produzcan elecciones presidenciales en Venezuela, con un nuevo CNE, con supervición internacional calificada y con garantías democráticas para quienes queden electos; la liberación de todos los presos políticos y exiliados; la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional y atender la emergencia humanitaria del país”.

Unión Radio