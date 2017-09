Harrison Ford habla por primera vez de su romance con Carrie Fisher

Harrison Ford se atrevió a hablar por primera vez sobre su colega en la saga “Star Wars”, la fallecida Carrie Fisher, y la aventura que ambos tuvieron en el set de grabación.

Ford, de 75 años, se explayó sobre su breve relación con la actriz en una entrevista concedida a la revista GQ. “Fue extraño”, dijo. Allí, el también intérprete de Indiana Jones sostuvo que no había leído “El diario de la Princesa”, las memorias que Fisher publicó en 2016 donde desclasificó detalles del romance.

En el libro se señalaba que las estrellas habían tenido un idilio de tres meses en 1976 cuando se encontraban grabando en Londres la primera película de la historia. Por ese entonces Harrison tenía 33 años y Fisher sólo 19.

El actor, además, se encontraba casado con su primera esposa, Mary Marquardt, matrimonio que duró 15 años hasta su divorcio en 1979.

Consultado por GQ sobre más detalles del encuentro con la actriz, él replicó: “Oh, no sé. No lo sé. Ya sabes, con el fallecimiento prematuro de Carrie, realmente no siento que sea un tema del que quiero hablar”.

Fuente: El Nacional