Hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate

Es la cita más dulce del calendario, y es que el chocolate es uno de los dulces preferidos por los paladares de niños y no tan niños en todo el planeta. Por eso no es extraño, que este adictivo alimento no tenga una, sino dos citas en el calendario: la primera en julio y la segunda el 13 de septiembre, que es cuándo se festeja en EE.UU y en casi todo el mundo.

El 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate, celebración que se instauró por los franceses en el año 1995, pero ¿por qué esa fecha? Desde hace 21 años que la delicia oscura y placentera tiene su día propio y esto se debe a que en esta fecha nació el escritor británico Roald Dahl, autor de la célebre obra “Charlie y la Fábrica de Chocolate”.

Para muchos chocoadictos supone la excusa perfecta para poder disfrutar de este dulce sin remordimientos y con una lógica justificación.

El chocolate es uno de los alimentos preferidos de niños y mayores y al margen de su sabor, los efectos del cacao en nuestro cerebro son bastante responsables de su éxito.

Agencias